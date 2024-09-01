Sağanak kazaya yol açtı! Yol kapandı
İstanbul Avcılar'da içerisinde yolcu olmayan İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı
Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.
AA'da yer alan habere göre kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.