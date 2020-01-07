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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının kalkış sırasında pistten çıktığı öğrenildi. Pistten çıkan uçağın çamura saplandığı ve ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor. Yapılan açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı'nı saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda Marmara ve Ege bölgelerinde bugün "tam fırtına"nın olacağı ve saatteki hızının 110 km'yi bulacağı belirtilmişti. (Ayrıntılar geliyor...)