"Saat 10.00'da Ukrayna tarafını bekleyeceğiz"
Rus haber ajansı TASS'ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü bugün yapılamayacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre; Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İstanbul'da olacak. Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, yarın saat 10.00'da Ukrayna tarafını bekliyor olacaklarını belirtti.
Rus haber ajansı TASS'ın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler lojistik nedenlerden ötürü bugün yapılamayacak. TASS Rusya'nın devlet haber ajansı olarak biliniyor.
Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, yarın saat 10.00'da Ukrayna tarafını bekliyor olacaklarını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, yarın İstanbul'da olacak.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD, Umerov başkanlığındaki Ukrayna ve Medinskiy başkanlığındaki Rusya heyetleri İstanbul'da bulunacak.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.