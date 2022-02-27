Ukrayna ile Rusya masaya oturuyor!

SON DAKİKA | Ukrayna Rusya ile masaya oturuyor! Müzakerelerin yapılacağı yer belli oldu - Güncel Haberler

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Rus medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın müzakere teklifini kabul etti. Rus basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna heyeti Belarus'a gidiyor.

Rusya, Ukrayna'nın Gomel bölgesinde görüşmeleri kabul ettiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi de müzakerelerin gerçekleşeceğini doğruladı.

"UKRAYNALILARI BEKLİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, "Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleşecek" ifadeleri kullanıldı.

ZELENSKIY İSTANBUL'U ÖNERMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" dedi.

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

ZELENSKIY-LUKAŞENKO GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmenin detayına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Lukaşenko, 'Ukrayna kaybetmek istemiyorsa' diyerek, Kiev'e müzakere masasına oturma çağrısında bulunmuştu.