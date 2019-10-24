24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Amerika’nın kendilerini terk etmesinin şokundan uyanamamış ve Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden ayrılacaklarını ifade ettiği son açıklamaları duymamış görünen terör örgütü PKK/YPG/SDG yöneticilerinin olup bitenlere karşı çıkmasının gölgesinde Suriye ordusu, Ayn el Arab’da Rus askeri polisi ile ilk ortak devriyeye çıktı.
RUSYA'DAN SINIRA 15 GÖZLEM NOKTASI
ABD’nin çekilirken dayattığı yeni dengeler, Moskova’yı Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol kuyularının Suriye hükümetinin kontrolünde olması gerektiğini açıklamaya itti. Buna mukabil Rus Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kurmayı kararlaştırdığını açıkladı.
RUS POLİSİ MÜNBİÇ'TE DEVRİYEYE ÇIKTI
Suriye ordusu Ayn el Arab’da ilk kez Rus askeri polisi ile ortak devriyeye çıkarken Rus askeri polisi ayrıca Münbiç’te askeri devriyeye çıktı. Ancak terör örgütünün kontrolündeki bir diğer önemli merkez konumundaki Kamışlı’da ise yarından sonra bir takvimin işleyebileceği konuşuluyor.
6 GÜN İÇİNDE RAKKA'NIN BATISINA GİDECEKLER
Yerel kaynaklara göre PKK/YPG/ SDG terör örgütü henüz güçlerini Ayn el Arab’dan çekmeye başlamadı. Ancak Soçi anlaşması gereğince Rus-Türk ortak askeri devriye faaliyetlerinin kentin kuzey sınırına 10 kilometre mesafede başlamasına hazırlık olarak 6 gün içinde kentten ayrılarak Rakka’nın batı kırsalına gitmesi gerekiyor.
MÜNBİÇ'TE ŞU AN YPG/PKK'NIN ASAYİŞ GÜCÜ VAR
Rus askeri polisinin Münbiç’te ilk askeri devriye faaliyetini icra etmesiyle eş zamanlı olarak Münbiç’teki yerel kaynaklar, kentte halen PKK/YPG/SDG’ye bağlı asayiş güçlerinin mevcut olduğunu açıkladılar. Rejimin ve Rus askeri yetkililerin yarın içerideki örgüt yöneticileri ile bir araya geleceğini ifade ediyorlar. Kaynaklar, devam edecek olan Rus devriyelerinin, bütün PKK/YPG/SDG güçlerinin belirlenen süre içinde Minbiç’ten çekilmesini sağlayacağına işaret ettiler.
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