Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'i denizden vurduk

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 32. gününde devam ederken Rusya, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentindeki bir akaryakıt deposunun kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, Kiev yakınlarındaki füze depolama merkezini yok etmek için denizden ateşlenen yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzeler kullandı." denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Rusya, özel askeri operasyon kapsamında eylemlerine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı da Rusya'nın akaryakıt ve gıda depolarını hedef aldığını açıklamıştı.