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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib konusunda, Türkiye'nin olası İdlib harekatı konusunda, "Türkiye'nin İdlib'de Suriye'ye karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar Rusya'da yankı buldu. Önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ardından da Kremlin Sözcüsü Peskov arka arkaya açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusunda, "Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar arzu ettiğimiz neticeye ulaşılamadı. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağındayız. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz. Daha açık ifadeyle bir harekat an meselesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan gelişmelere ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Lavrov, Türkiye'nin olası İdlib harekatı için, "Türkiye'nin İdlib'de Suriye'ye karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya'nın sürdürdüğü İdlib müzakerelerine de değinen Lavrov, "Rusya ve Türkiye gerilimin artmaması için temaslarını sürdürecek. Türkiye ile Suriye konulu görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Rusya hiçbir yeni talepte bulunmadı" dedi.

Lavrov ayrıca, "İdlib'den Rusya ve Suriye rejimine yönelik saldırılar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

PESKOV'DAN MESAJ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da gazetecilere verdiği demeçte, Moskova'nın İdlib operasyonun şiddetle karşı olduğunu, ancak Rusya ve Ankara'nın İdlib'deki gerginliği daha da tırmandırmayı önlemek için temas halinde olduklarını söyledi.