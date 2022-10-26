Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planından haberdarız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklamada Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba kullanmaya hazırlandığı iddialarını yineledi. Putin, "Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planından haberdarız." ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, dünyada ve bölgede çatışma ihtimalinin halen yüksek olduğunu dile getiren Putin, "Kırım Köprüsü ve Kursk Santrali'ne yönelik saldırılar kritik altyapı tesislerin
güvenliğin artılması ihtiyacını gösterdi." diye ekledi.
KİRLİ BOMBALAR NEDİR?
BBC'nin aktardığına göre kirli bombalar, geleneksel patlayıcıların yanı sıra radyoaktif malzeme içeriyor. Geleneksel patlayıcısı infılak ettiğinde havaya uranyum gibi radyoaktif maddeler saçıyor.
Nükleer bombalarda kullanılan yüksek derecede rafine radyoaktif malzemeye gerek duyulmuyor. Bunun yerine hastanelerden, nükleer santrallerden veya araştırma laboratuvarlarından elde edilen radyoaktif malzemeler kullanabiliyor.
Bu durum, bu tip bombaları nükleer silahlardan daha ucuz ve daha hızlı bir hale getirebiliyor. Örneğin, bir aracın arkasında rahatça taşınabiliyorlar.
Radyoaktif serpintinin kanser gibi ciddi hastalıklara yol açmasından dolayı, hedef alınan bölgelerde ve topluluklarda paniğe neden oluyor.
Patlamanın yaşandığı bölgenin temizlenmesi için bölgenin tamamının tahliye edilmesi ya da olduğu gibi terk edilmesi gerekir.
Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu tarafından yapılan hesaplara göre, New York'ta Manhattan'ın ucunda 9 gr kobalt-60 ve 5 kg TNT içeren bir bombanın patlatılması, şehrin tamamının on yıllar boyunca insanlar için yaşanılamaz bir yere dönüştürüyor.
Bu nedenle kirli bombalar kitlesel yıkım silahları olarak biliniyor.
Ancak, silah olarak çok güvenilmiyor.
Kirli bombadaki radyoaktif maddenin hedeflenen bölgede dağılabilmesi için toz haline getirilmesi gerekiyor. Ancak parçacıklar çok inceyse veya bölgede güçlü bir rüzgar varsa, beklenen zararı veremeyecek kadar geniş bir alana dağılıyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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