Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.
Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.
Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.
Rusya, 15 Nisan’da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.
BAKAN ERSOY VE SÖZCÜ KALIN TEMASLARDA BULUNMUŞTU
Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için bir süredir üst düzey diplomasi yürütülüyor. Bu kapsamda geçen ay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rusya ve Almanya’da temaslarda bulunmuştu.
RUSYA'DAN HEYET GÖNDERMİŞLERDİ
Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti. Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.
AŞILAMADAKİ PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınla mücadelesinde dünya çapında gösterdiği aşılama performansı ve hızının Rusya'nın aldığı kararda etkili olduğu belirtildi.
BAKAN ERSOY: ÜLKEMİZE GÜVENİN GÖSTERGESİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya’nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" ifadelerine yer verdi...
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