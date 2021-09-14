Korkunç olay: Donmuş cansız bedenleri çalmaya çalıştı!

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Rusya’da boşanma aşamasında olan bir çiftin yaşadıkları herkesi şoke etti. 59 yaşındaki Valeria Udalova ve 41 yaşındaki Manila Medvedev çiftinin kurdukları tesiste uygun bilimsel şartlar sağlandığında yeniden hayata döndürülmesi istenen insan ve hayvanların cansız bedenlerini sakladığı ortaya çıktı.

İngiliz Dailymail’de yer alan habere göre, boşanma davası süren çiftin anlaşmazlıklar yaşaması sonrası Valeria Udalova ve ekibi cansız bedenlerin bulunduğu tesise baskın düzenleyerek, bedenleri çalmaya çalıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ekibin donmuş cansız bedenlerin bulunduğu tanklarını içindeki nitrojeni boşalttığı ve insan beyinlerini taşıdıkları görüntülendi.

Ekibin araçları yolda polis tarafından durduruldu ve 'hayata geri dönme' şansı için servet ödeyen insanların cansız bedenleri ele geçirildi. Polis cansız insan bedenlerinin ele geçirildiğini ve yaşananların çok ürkütücü olduğunu söyledi.

Medvedev ve Udalova, cansız bedenlerinin meşru sahiplerinin kendileri olduğu iddia ederken, polis iddiaları inceliyor.

Tüm vücut dondurarak saklamanın maliyetinin yaklaşık 26 bin sterlin, beyni kurtarman maliyetinin ise 11 bin sterlin civarında olduğu ifade edildi.