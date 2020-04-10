28 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gördükten sonra 6 Nisan'da taburcu edilen Rüştü Reçber, koronavirüsü yendi. Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Işıl Reçber, "İnşallah en kısa sürede yeni de gelir.Yine sağlıkla,gülerek, sarılarak sevdiklerimizle oluruz.. Hayatta her şey tecrübe, öğreti,görev, zorlu bir süreçten sonra iyileşen hastalar artık maşallah en temiz oluyorlar. Rüştü'nün test sonuçları negatif çok şükür" ifadelerini kullandı.