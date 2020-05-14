DHA

İstanbul'da Fatih Laleli Metro İstasyonu'nda insanın kanını donduran bir yankesicilik olayı meydana geldi. Abdülkerim A. 'nın (33) çantasında bulunan 200 bin lira metroya bineceği sırada yankesiciler tarafından çalındı. Kameraya yansıyan 2 yankesici daha sonra bir taksiye binerek uzaklaştı. İki şüpheli, takside paralarla da kameraya yansıdı.

BİRİ YAKALANDI DİĞERİ ARANIYOR

DHA'da yer alan habere göre kamera görüntülerinden tespit edilen Rus uyruklu Denis P. (40),11 Mayıs'ta Aksaray Metro İstasyonu durağında metronun gelmesini beklediği yakalandı. Gözaltına alınan Denis P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer kişi aranıyor.