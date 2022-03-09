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SON DAKİKA | 14. gün... Rus güçlerinin Ukrayna'da ilerleyişi sürüyor! - Güncel Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 14. günü: Rus güçleri yavaşladı ama durdurulamadı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14. gününde devam ederken, Associated Press'in aktardığı habere göre, Rus güçlerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi yavaşladı ama durdurulamadı.

09.03.2022 - 09:57 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 14. gününde devam ederken, Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük kara çatışmasının başlangıcında beklenenden daha az şey başardı. 

     

     

  • 50 binden fazla askerden oluşan Rus kuvvetleri, kilit şehirleri ateş altına alırken, büyük ve muhtemelen belirleyici avantajları elinde tutuyor.

     

     

  • Associated Press'in aktardığı habere göre, Moskova'nın ana hedefi - Kiev hükümetini devirmek ve yerine Kremlin yanlısı bir liderlik getirmekti.

    Rusya, hava ve kara kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliği ve Ukrayna'ya tam olarak hakim olamama da dahil olmak üzere bir dizi başarısızlık nedeniyle yavaşladı. 

     

     

  • Pentagon salı günü, Rusya'nın Ukrayna'da konuşlandırdığı gücünün yaklaşık yüzde 95'ini elinde tuttuğunu, imha edilen veya çalışamaz hale getirilen silah ve araçların yanı sıra ölen ve yaralanan askerleri hesaba kattığını tahmin ediyor. Bu kayıplar, ilk bakışta az görünse de, iki haftalık savaş için önemli.

     

     

  • İki haftadır süren savaşta son günlerde saldırılarının artmasıyla, Ukrayna'da insani bir kriz yarattı. Birleşmiş Milletler, 2 milyon Ukraynalı'nın ülkelerini terk ettiğini ve sayının artmasını beklediklerini söyledi.

     

     

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