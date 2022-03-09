Associated Press'in aktardığı habere göre, Moskova'nın ana hedefi - Kiev hükümetini devirmek ve yerine Kremlin yanlısı bir liderlik getirmekti.

Rusya, hava ve kara kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliği ve Ukrayna'ya tam olarak hakim olamama da dahil olmak üzere bir dizi başarısızlık nedeniyle yavaşladı.