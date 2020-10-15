Rize'de yaşandı! Kaçırılma korkusuyla 1 km rögarda ilerledi

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 arkadaşı ile tartışan seyyar satıcı E.D., kaçırılıp öldürüleceğini düşünerek kaçtığı dere yatağından yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Kanaldan ilerleyip denizden çıkmayı amaçlayan E.D., bir süre sonra koku nedeniyle kendisini kötü hissetmeye başladı. E.D., Cumhuriyet Caddesi'nde bir rögarı yumruklayarak yardım istedi. Sesleri duyan kestane satıcısının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, rögarın kapağını açıp, E.D.'yi çıkardı. E.D., ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİLOMETRE İLERLEMİŞ

E.D.’nin, 1.5 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki yağmur suyu kanalında yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Rize Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından polise ifade veren E.D., arkadaşlarının kendisine bir şey yapmasından korktuğunu, bu nedenle kaçarak en yakındaki kanala girdiğini anlattı.

E.D.’nin ifadesi doğrultusunda, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

KESTANE SATICISI O ANLARI ANLATTI

Rögardan gelen sesleri duyarak ekiplere haber veren kestane satıcısı Mustafa Beşiktepe, o anları anlattı. Satış yaparken rögardan sesler duyduğunu anlatan Beşiktepe, "Birisi 'İmdat' diye bağırıyordu. Gittim, baktım, içeride biri vardı. 'Kaçırdılar beni kurtarın' diyordu. Hemen polis aradım. Sonra ekipler geldi ve adamı çıkardılar. Ben gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım" dedi.