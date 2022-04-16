Rezidanstaki dehşette flaş gelişme!

DHA

Son dakika haberler... Konya'da, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi´nde bulunan rezidanstaki stüdyo dairede, iddiaya göre M.K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci´nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti.

YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre M.K., stüdyo dairede, Demirci´nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ile arkadaşı, M.K.´ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, makasla saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü.

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. M.K., ifadesinde, "WhatsApp üzerinden bana bir adres gönderdi. Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde kapıyı Murat açtı.

"KESİCİ ALETLE SAÇLARIMI KESTİLER"

İçeride 2 kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'M.K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler.

"BENİ İŞKENCEYE DAVET ETMİŞ"

Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Demirci´nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

4 GÜN İÇİNDE İDDİANAME HAZIRLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 4 gün içinde iddianame hazırlandı. İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci için 36'şar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.