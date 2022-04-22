Rezidansta 2 saat 36 dakika işkence!

Konya'da eski sevgilisi Murat Demirci'nin (41) daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir (24) ile arkadaşı Tuğba Demirci´nin (22), M.K.´ye (27) 36 dakika, zorla götürülen Demet A.´ya (21) ise yaklaşık 2 saat boyunca işkence yaptığı ortaya çıktı
Konya'da, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi´ndeki bir rezidansta, stüdyo dairede, M.K. (27) adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin (41) davetiyle kendisine gönderdiği adrese gitti. M.K., stüdyo dairede, Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşı Tuğba Demirci (22) ile karşılaştı.
YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜLER
DHA'da yer alan habere göre iki kadın, iddiaya göre, M.K.´ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini keserek, dövüp yüzünde sigara söndürdü. Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İŞKENCE SAATLER SÜRMÜŞ
Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'nin aynı gün, Murat Demirci ile daha önce flört eden ve sahibi oldukları kafede çalışan Demet A.'ya da aynı nedenlerden dolayı işkence yaptığı ortaya çıktı. Rezidanstaki işkence gecesinde, Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin, Demet A.´ya (21) 2 saat boyunca işkence yaptıkları tespit edildi. M.K.´nin ise 36 dakika boyunca işkence gördüğü saptandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.K.'nin uğradığı işkenceye yönelik 4 gün içinde iddianame hazırlandı. İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin 36'şar yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Konya 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
"SAÇLARIMI USTURAYLA KESTİLER"
M.K., ifadesinde saçlarını usturayla kestiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Murat ile 3 ay önce tanıştım. Aramızda bir gönül ilişkisi vardı. Olay günü beni önce kafeye davet etti. Oraya gittiğimde de orada yoktu. Sonra bana WhatsApp üzerinden bir rezidansın konumunu gönderdi. Beni dairenin kapısında karşıladı ve kolumdan tutarak beni içeriye çekti. Sonra içeride iki kadının daha olduğunu gördüm.
"MURAT, 'ALIN İSTEDİNİZİ YAPIN' DEDİ"
Murat bu kadınlara dönerek `Alın işte M.K. bu. İstediğinizi yapın´ diyerek kolumdan tutup içeriye itti. Bu kadınlar bana `Senin bu rahatlığın nereden geliyor? Sen kime güveniyorsun?´ dediler. Benim konuşmama bile izin vermeden hakaret etmeye başladılar. `Murat bizim köpeğimiz. Murat´a ait olan her şey bizimdir. Seni Konya´da yaşatmayız´ diyerek tehdit ettiler. Ben oradan kaçmak isterken, Murat ellerimi tutarak gitmeme engel oldu. Kadınlar da arkamdan gelip, omuzlarıma kadar uzun olan saçlarımı usturayla kestiler. Makasla elbisemi parçaladılar.
"MASADA BIÇAK, SATIR VE COP VARDI"
Masanın üzerinde duran bıçak, satır, makas ve copu göstererek `Seni öldürürüz, yaşatmayız. Bu daha başlangıç, seni keseceğiz´ dediler. Sara da sağ yanağımda sigara söndürdü. Telefonumu ve çantamı verip, gitmeme izin verdiler."
M.K.,´nin avukatı Buğrahan Yıldırım, müvekkilinin yaşadığı olay nedeniyle psikolojik destek aldığını belirtti. Yıldırım, ''Müvekkilim şu an psikolojisi çok bozuk durumda. Müvekkilimin daha önceden gönül ilişkisi olduğu iddia edilen sanık, M.K.´yi bir rezidansa davet ediyor. M.K. de bu daveti kabul edip oraya gittiğinde Murat isimli kişi müvekkilimi içeriye alıyor. M.K. girdiğinde, içeride 2 kadının daha olduğunu görüyor. Bu kişiler kıskançlık krizine girdiklerini iddia ederek müvekkilime saatlerce işkence ediyor. Müvekkilimin saçlarını kesip, yüzünde sigara söndürüyorlar, giysilerini parçalıyorlar, cep telefonuna el koyuyorlar. Birçok kez de hakaret ediyorlar. Müvekkilim bu kişilerin elinden en sonunda canını zor kurtararak dışarıya çıkabiliyor. Kendisini tehdit ediyorlar, çok zengin olduklarını, kimsenin kendilerine bir şey yapamayacağını, şikayet ederse de bunun sonuçlarına katlanacağı yönünde beyanlarda bulunuyorlar" diye konuştu.
"BAŞKA BİR KADINA DA İŞKENCE YAPTILAR"
Sanıkların tahliye edilmeleri durumunda elektronik kelepçe takılacağını söyleyen Buğrahan Yıldırım, "M.K., ofisime geldiğinde yaşadığı dehşet yüzünden okunuyordu. Saçları yoktu ve psikolojisi bozuk haldeydi. Biz de hemen karakola giderek şikayetçi olduk. Karakolda başka bir kadına da işkence yaptıklarını, bunun planlı bir şekilde yapıldığını öğrendik. Bu kişiler şu anda tutuklu bulunuyor. Şayet tahliye edilmeleri durumunda da bu 3 sanığa da elektronik kelepçe takılacak. Müvekkilime verilecek aparatla da kendisine ne kadar mesafede yaklaşıp, yaklaşamadıklarını tespit edecek, yaklaştıkları taktirde de hukuki sonuçlarına katlanacaklar" ifadelerini kullandı.
"BAŞKA KADINLAR DA VAR MI?"
Avukat Buğrahan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Müvekkilim yaşadığı olayın endişesini atlatmış değil. Sürekli takip edildiğinden şüpheleniyor. Kendisi hiç rahat değil. O gün orada gerçekten 2 kadına mı işkence edildi, yoksa başka kadınlar da var mıydı? Şikayet etmeye çekinen kişiler de olmuş olabilir. Bunu da soruşturmanın ilerleyen bölümlerinde daha net bir şekilde göreceğiz. Bunun planlı bir saldırı, programlı bir işkence olduğunu, sıraya alınmış bir liste olduğunu düşünüyoruz.
"EN YÜKSEK CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ"
Sırayla kadınları çağırıp, aynı daire içerisinde rahatça işkence yapıp, bunu da kendi sosyal durumları ve makamları gereği hiçbir şey olmadan atlatabileceğini düşünen 3 caniyi görüyoruz. Biz Türk adaletine güveniyoruz. En yüksek cezayı almaları için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika: Rezidansta 2 saat 36 dakika işkence!/son-dakika-rezidansta-2-saat-36-dakika-iskence-3416402
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!