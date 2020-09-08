Reyhanlı saldırganlarından birisi yakalandı!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından mavi kategorideki Ercan Bayat'ın yakalandığını açıkladı. Diğer yandan Syolu, "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi. Soylu, "11 Mayis 2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C Acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı, Hatay Terörle Mücadele şubeye teslim ettiler" dedi.

11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki ayrı bombalı araçla düzenlenen saldırıda 52 kişi ölmüş, 146 kişi yaralanmıştı.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Soylu, "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik" dedi.

"TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTE"

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Fatih Nurullah takma adıyla Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban'ın tutuklanması sonrası sosyal medyada yapılan yorumlar hakkında konuşan Soylu şunları söyledi:

"Size bu kadar bekçi, polis verdik diye emniyeti töhmet altına sokan kişiler, alçak bir provokasyonu devreye sokmaya çalıştı. Bu teşkilatlar kolay mı oluştu? Sadece karalamak adına yapılan eylemler gibi mi bu teşkilatlar yönetiliyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimi, savcısı vardır. Hakimler, sosyal medya üzerinden karar vermeyecektir. O sapkını yakalayan da yargılanmasını sağlayan da kolluk birimlerimizdir. Dinimizi istismar etmeye çalışan yapılar için operasyonlar titizlikle yürütülmektedir. İnançlı insanlar, inanç gruplarının onur ve haysiyetini zedelememeye özen gösterdik. Ama sosyal medya, insanların değerlerini istismar edenler üzerinden ne kadar zarar verebilirim diye bir yanlış içerisinde. Bunun için, sosyal medya gücünü değil hukukun üstünlüğünü rehber etmek zorundayız."