Reyhanlı saldırganlarından birisi yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından mavi kategorideki Ercan Bayat'ın yakalandığını açıkladı. Diğer yandan Syolu, "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuştu.
Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi. Soylu, "11 Mayis 2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C Acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı, Hatay Terörle Mücadele şubeye teslim ettiler" dedi.
11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki ayrı bombalı araçla düzenlenen saldırıda 52 kişi ölmüş, 146 kişi yaralanmıştı.
Diğer yandan İçişleri Bakanı Soylu, "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik" dedi.
"TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTE"
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Fatih Nurullah takma adıyla Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban'ın tutuklanması sonrası sosyal medyada yapılan yorumlar hakkında konuşan Soylu şunları söyledi:
"Size bu kadar bekçi, polis verdik diye emniyeti töhmet altına sokan kişiler, alçak bir provokasyonu devreye sokmaya çalıştı. Bu teşkilatlar kolay mı oluştu? Sadece karalamak adına yapılan eylemler gibi mi bu teşkilatlar yönetiliyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimi, savcısı vardır. Hakimler, sosyal medya üzerinden karar vermeyecektir. O sapkını yakalayan da yargılanmasını sağlayan da kolluk birimlerimizdir. Dinimizi istismar etmeye çalışan yapılar için operasyonlar titizlikle yürütülmektedir. İnançlı insanlar, inanç gruplarının onur ve haysiyetini zedelememeye özen gösterdik. Ama sosyal medya, insanların değerlerini istismar edenler üzerinden ne kadar zarar verebilirim diye bir yanlış içerisinde. Bunun için, sosyal medya gücünü değil hukukun üstünlüğünü rehber etmek zorundayız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!