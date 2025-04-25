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        Haberler Dünya Reuters: Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Reuters: Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti

        Üst düzey bir Rus yetkili, Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden kişinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğu açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:52
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        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
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        Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Moskova'da patlayan araçta üst düzey bir Rus yetkili hayatını kaybetti.

        Rus basını Moskova'nın Balashikha bölgesinde gerçekleşen patlama sonucu hayatını kaybeden kişinin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğunu yazdı.

        Rus yetkililer, hayatını kaybeden ismin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğunu doğruladı.

        Yerel basın, park halindeki araca yerleştirilen bombanın uzaktan patlatıldığını öne sürüldü. Rus Kommersant gazetesi, patlama sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Rusya Soruşturma Komitesi tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma Komitesi yaptığı açıklamada, "Mevcut verilere göre, patlama, ev yapımı patlayıcılarla hazırlanan bir cihazın patlaması sonucu meydana geldi." ifadelerini kullandı.

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        UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELERDE RUSYA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NI TEMSİL ETMİŞTİ

        59 yaşındaki Moskalik, 2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna ile yapılan görüşmelerde Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nı temsil etmişti.

        Ekim 2015'te Minsk anlaşmalarını denetleyen Almanya, Rusya, Ukrayna ve Fransa'dan ekiplerden oluşan Normandiya Formatı'nın bir toplantısında Rus birliğine katıldı.

        Tümgeneral rütbesine sahip olan Moskalik, medyaya yansıyan haberlere göre, birkaç üst düzey Rus heyetine katılmıştı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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