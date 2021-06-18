"Kremlin, Azerbaycan’daki potansiyel Türk askeri üssünü yakından izliyor"

Reuters

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Azerbaycan'daki kurulması potansiyel Türk askeri üssünün yakından izlendiğini söyledi.

Peskov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginlikte Rusya'nın NATO üyesi olan Türkiye yakından temas halinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerle yaptığı açıklamada, Şuşa Beyannamesi'nin askeri üssü kapsayıp kapsamadığı sorusuna "Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır. Burada özellikle sayın İlham Aliyev’in Putin ile yapacağı ara görüşmeler bu işi farklı bir şekilde geliştirebilir. Bizim yapacağımız görüşmeler bu işi farklı şekilde geliştirebilir" yanıtını vermişti.