DHA

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde tarih dersini dinlerken çekilen fotoğraftaki lise öğrencisi Remziye Tatlı (98),o an yaşadıklarını anlattı. Atatürk'ün kendi okullarını ziyaret edeceğini duyunca çok heyecanlandığını dile getiren Tatlı, herkese nasip olmayacak bir an yaşadığı için kendini çok şanslı hissettiğini söyledi.

"OTURUN, GELECEĞİN KÜLTÜRLÜ ANNELERİ"

DHA'daki habere göre Atatürk'ün okullarına giriş yaptığı anı dün gibi hatırladığını belirten Tatlı, "Müdüre hanım bir anda, 'Çocuklar Atatürk geldi, şu an sizin sınıfa doğru yürüyor' dedi. Bir gürültü koptu. Herkes çok heyecanlandı ve Atamız içeri girdi. İlk sözünü hiç unutmuyorum. Hepimiz ayağa kalktık. 'Oturun geleceğin kültürlü anneleri' diye bize seslendi. Cümleye bakar mısınız. Biz de o sözün üzerine sıralarımıza oturduk" dedi.

"HER GÜN O FOTOĞRAFA BAKIYORUM"

Sınıfta en ön sırada kendisinin olduğunu ve bu nedenle Atatürk'ün yanına gelip durduğunu belirten Remziye Tatlı, o anları hiçbir zaman unutmayacağını ve özlemle yad ettiğini söyledi. Her gün birlikte çekildikleri fotoğrafa baktığını kaydeden Tatlı, "Özledikçe ona bakıyorum. Nur yüzlü, mütevazi, hoş görüşlü, hoş konuşan, can mı can bir insan. Unutulacak biri değil. Her gün ona rahmet yolluyorum" diye konuştu. Şimdiki öğrencilere de seslenen Remziye Tatlı, vatana faydalı işler yapmanın elzem olduğu uyarısında bulundu.

"YAŞLILIĞI TORBAYA KOYUP DENİZE ATACAĞIM"

Neredeyse bir asır yaşadığını, ama hiçbir zaman yaşama sevincini kaybetmediğini anlatan Remziye Tatlı şöyle konuştu:

"Yaşlılık çok zor geliyor. Çıkıp dolaşmak istiyorsun, ama yapamıyorsun. Gücün yetmiyor maalesef. Gençliğin değerini bilmek lazım. Ben doya doya yaşadım gençliğimi. Her anımdan çok memnunum. Bu yaşlılık ise yaşanacak devir değil. Yaşlılığı bir torbaya koyup ağzını bağlayıp denize atacağım. Ancak böyle rahat ederim."

Remziye Tatlı'nın üniversite öğrencisi torunu Mete Kenanoğlu (22),büyükannesinin kendileri için çok değerli ve ülke adına da bir kültür mirası olduğunu söyledi.