Rehin aldılar! Her anı dehşet!

DHA

Son dakika haberler... Bursa'da, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Y.Ç. (28), yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında para meselesi bulunan E.M.'yi (26) evine götürdü.

ELLERİNİ KELEPÇELEYİP AYAKLARINI BAĞLADILAR

DHA'da yer alan son dakika haberine göre burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı.

TABANCAYI REHİNENİN AĞZINA SOKTU

Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti.

İŞKENCEYİ KAMERAYA DA ÇEKTİLER

Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi.

Şüpheliler E.M.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ADRES TESPİT EDİLİP BASKIN YAPILDI

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı.

3 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA

E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis, kısa süre sonra kaçan diğer 2 kişiyi de yakaladı.