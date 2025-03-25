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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reel kesim güveninde artış - İş-Yaşam Haberleri

        Reel kesim güveninde artış

        Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 103,2 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:10
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        TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

        "2025 yılı Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 103,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

        Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşmiştir."

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