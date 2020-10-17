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Rahmi Koç korona oldu

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

17.10.2020 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Rahmi Koç korona oldu - HABERLER
HABERTURK.COM

90 yaşında olan Rahmi Koç’un 9 Ekim’deki doğum günü için düzenlenen organizasyonda virüsü kaptığı ifade edildi. Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hastaneden de yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan Rahmi Koç 9 Ekim 1930 tarihinde Ankara'da doğdu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde (ABD) İşletme eğitimi aldı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Ankara'da,Otokoç şirketinde çalışmaya başladı.

1960 yılında Koç Topluluğu'nu Ankara'da temsil eden Koç Ticaret'e geçti. 1963 yılında kurulan Koç Holding'in Ankara'da bulunan şirket merkezinin 1964 yılında İstanbul'a taşınmasıyla birlikte Rahmi Koç da İstanbul'a taşınarak Koç Holding A.Ş Genel Koordinatörü oldu.

Bundan sonra sırasıyla 1970 yılında İcra Kurulu Başkanı, 1975 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 1980 yılında İdare Kurulu Başkanı oldu.

30 Mart 1984 tarihinde merhum Vehbi Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılınca, Rahmi Koç Başkan seçildi. 4 Nisan 2003 tarihinde emekli olunca büyük oğlu Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Rahmi Koç bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken Onursal Başkan unvanı aldı.

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