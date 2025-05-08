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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak!

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:23
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        Dev maçın hakemi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Ligde 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

        Yarın:

        20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan

        20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

        10 Mayıs Cumartesi:

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

        16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

        19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

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        11 Mayıs Pazar:

        16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

        19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

        19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        12 Mayıs Pazartesi:

        20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler

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