Putin'in öfkesinin arkasında ne var?

Son dakika: Putin'in öfkesinin arkasında ne var?

HABERTURK.COM

Daily Star'da yer alan habere göre istihbarat kaynakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "öfkeden" muzdarip olabileceğini iddia ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya işgal başlatma kararında kanser tedavisinde uygulanan steroid etkisinin olabileceği öne sürüldü.

Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'ye hizmet eden "Five Eyes" istihbarat biriminin üst düzey isimlerinin, Kremlin'e yakın kaynaklardan aktardığına göre, Putin'in saldırı kararının arkasında fizyolojik bir neden var.

İstihbarat biriminin paylaştığı raporlarda, 69 yaşındaki Putin'in giderek düzensiz davranışlarına, yüzündeki şişkin görünümüne ve Kremlin'i ziyaret edenlere gösterdiği davranışlara kadar her şey dikkat çekildi.

"KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU"

Buna ilişkin olası bir açıklamanın ise, steroid tedavisinin yan etkileri gösterildi.

Bir güvenlik kaynağı, "Yaklaşık beş yıl içinde Putin'in kararlarında tanımlanabilir bir değişiklik oldu. Çevresindekiler, söylediklerinin inandırıcılığında, netliğinde ve etrafındaki dünyayı nasıl algıladığına ilişkin belirgin bir değişiklik görüyor." dedi.

Kaynak, Putin'in davranışlarının bir sebebinin de Ukrayna saldırıları sürecinde Rus ordusunun gidişatından doğru bir şekilde bilgilendirilmemesi olabileceğini söyledi.