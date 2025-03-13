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        Haberler Dünya Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı | Dış Haberler

        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamada bulundu. Putin düşmanlığın bitirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, ateşkesin uzun süreli olması ve savaşın temel nedenlerinin ele alınması gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.03.2025 - 18:48 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:21
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        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamada bulundu.

        Putin düşmanlığın bitirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, ateşkesin uzun süreli olmasını ve savaşın temel nedenlerini ele alması gerektiğini ifade etti.

        Putin Kursk bölgesiyle ilgili de açıklamada bulunarak "Kursk'taki Ukrayna askerlerinin iki seçeneği var; ya teslim olmak ya da yok olmak. Ateşkes olduğunda Kursk'taki Ukrayna askerleri çekilecek mi?" dedi.

        Putin diğer yandan ateşkese dair şüphelerini dile getirdi:

        "Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor"

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        Putin müzakereler için sahadaki durumun göz önüne alınacağını belirtirken, sahada durumun Rusya lehine geliştiğinin altını çizdi.

        Putin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna meselesine gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti.

        Putin'in Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesi bekleniyor.

        TRUMP'TAN AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da sağlanması planlanan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada "Umuyorum ki Rusya doğru şeyi yapacak." dedi.

        Rusya ile ABD arasındaki olası ekonomik işbirliği

        Putin, ABD ile başlayan istişareler doğrultusunda, Batılı şirketlerin Rusya'ya olası dönüşüne ilişkin konuşarak, "Bazı Batılı ortaklarımızın pazarımıza geri dönmesi, onları şirketleri ve bizim şirketlerimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir." dedi.

        Şirketlerin dönüşü hakkında çeşitli istişareler yürüttüklerine işaret eden Putin, "Süreç sakince ve birbirimize saygı, karşılıklı çıkarlara saygı duyarak devam ediyor." diye konuştu.

        Putin, Rusya'nın kendisini dış dünyaya kapatmadığını ve kimseyi de ülkeden kovmadığını vurgulayarak, "Dönmek isteyenlere hoş geldin deriz. Ancak Rusya yaşanan gelişmeleri de göz önünde bulunduracak. Eğer bazı sektörler dolduysa yabancı şirketler dönsün diye öncelik tanımayacağız.” dedi.

        ABD ile enerji alanında olası işbirliği konusuna değinen Putin, "ABD ve Rusya enerji işbirliği konusunda anlaşırsa, Avrupa için bir doğal gaz boru hattı sağlanabilir ve bu Avrupa'ya fayda sağlayacak çünkü ucuz Rus gazı alacak." ifadesini kullandı.

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