Önemli uyarı: İstanbul'da çok acil...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs vakalarının yoğun olduğu İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğa dikkat çekerek, Amerika ve Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda virüsün bulaş ortamlarının ilk başında aile içi, ikinci sırada iş yerleri, üçüncü sırada toplu taşıma araçlarının geldiğini söyledi. Ancak bunun Türkiye için geçerli olmasının mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Çünkü Türkiye'de toplu taşıma araçları bu ülkelerden daha kalabalık. Özellikle İstanbul'da yollar çok uzun sürüyor. Toplu taşıma aracı ne kadar kalabalıksa, o insanların içinde ne kadar çok tedbirlere uymayan, maskesini düzgün takmayan varsa ve temas süresi ne kadar uzunsa risk o kadar artıyor. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda özellikle İstanbul ve diğer büyük illerde aynı etkenler söz konusu maalesef" dedi.
'ÇOK ACİL, HİÇ BEKLEMEDEN KADEMELİ MESAİ'
Prof. Dr. Ceyhan, bu konu hakkında yapılması gerekenlere ilişkin, "İstanbul'u düşünün, trafiğe koyduğunuz ekstra her araç, trafikte ekstra sıkışıklığa yol açacaktır. Bu da insanların 1 saatte gideceği yere 1,5-2 saatte gideceği anlamına gelir. Bu, temas süresini uzattığı için riski artırır. Bunun yerine etkinliği gösterilmiş tek çözüm mesailerin kademelendirilmesi ve esnek mesai. Bunu parça parça yaparsanız, yani kamuda yapıp özel sektörde uygulamazsanız ya da tersini yaparsanız bunun etkinliği az oluyor. Ama İstanbul öyle bir duruma gelmiş ki çok acil, hiç beklemeden bu kademeli mesaiye geçilmesi lazım" diye konuştu.
'ESNEK ÇALIŞMA, ONLİNE ÇALIŞMA'
Bu tedbirlerin tüm illerde alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Kalabalıkların oluştuğu bütün şehirlerde aynı anda başlatılması lazım; çünkü biz maalesef lokal tedbirler alarak salgını kontrol altına alma dönemini geçirdik. Alınacak bütün önlemler Türkiye'nin her yerine uygulanmalıdır. Esnek çalışmaya, online çalışmaya adapte olmalıyız. 'Öyle olunca da şöyle işler aksıyor' diye bahane geliştirmemeliyiz. Bu bir zorunluluk. Toplu taşımada insanları yan yana sıkıştırarak bir araya getirmenin bulaş riskini artıracağı kesin. Türkiye'de toplu taşıma araçları bence iş yerlerinden daha büyük risk taşıyor" dedi.
'EN BÜYÜK FAKTÖR SÜPER BULAŞTIRICILAR'
Prof. Dr. Ceyhan, bunun dışında süper bulaştırıcılara dikkat çekerek, "Bu hastalıkta biz 'süper bulaştırıcı' diye bir tanımla karşılaştık. Bu vakaların katlanarak artmasına neden olan en büyük faktör süper bulaştırıcılar. Hastalananların büyük kısmı hiç bulaştırmıyor hastalığı, bir kısmı 1-2 kişiye bulaştırıyor bir kısmı da yüzlerce kişiye bulaştırabiliyor. Bunu önlememizin en etkili yolu toplanmalara sayı sınırlaması koymak. O düğüne, kısıtladığınız sayıda insanı alsaydınız orada 35 yerine 5 kişi hastalanırdı. Süper bulaştırıcıları bulmanın yolu hasta bulduğunuz kişi kimden aldı, birçok insan aynı yerden aldıysa o bulaştıranı orada bulup izole etmemiz gerekir" ifadesini kullandı.
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