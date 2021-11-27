Polise saldırdı! Kahvehanede dehşet!

İHA

Bursa'da dün saat 21.00 sıralarında, merkez Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı mahallesinde, belinde silahla dolaşan bir kişinin ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini karşısında gören şüpheli Emre C. (48) polislerden kaçmaya başladı.

POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI

İHA'da yer alan habere göre kaçarken belindeki silahı düşürdü. Bu sırada şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polis ekiplerine bu sefer de yanında bulundurduğu bıçakla saldıran Emre C., kaçarak bir kahvehaneye girdi.

KAHVEDE OTURANLARI REHİN ALDI

İçerideki oturan müşterileri rehin alan şüpheli bıçağı boğazına dayayarak kapıyı kapattı. Polislerin telsizden anons etmesi üzerine olay yerine takviye ekipler ve müzakereci sevk edildi.

"CEZAEVİNE GİRMEK İSTEMİYORUM"

İsminin Emre C. olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre önce cezaevinden çıktığı, çeşitli suçlardan aranmasının bulunduğunu ve bir daha cezaevine girmek istemediği için kaçtığı öğrenildi.

BİR ANLIK DALGINLIKLA YAKALANDI

Yaklaşık 2 saat boyunca direnen ve kahvehanedekileri de rehin alıp serbest bırakmayan Emre C., polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Emre C. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.