İHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK’ya yönelik soruşturmalar devam ediyor. İzmir merkezli olmak üzere Eskişehir, Konya ve Mardin'de Terörle Mücadele Şube ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İHA'da yer alan habere göre şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonlar devam ediyor.