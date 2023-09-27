Damar ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Ebru Ayar, "Metin'i birkaç kez gördüm. Pınar'ın Metin ile akrabalık ilişkisi, abi, baba gibi görmesi dışında bir ilişkisi yoktu. Metin ile Nurgül'ün nikâhları yoktu. Çocukları da olmuyordu. Pınar onlara çok destek veriyordu. Hatta Pınar, 'Tedavi olun. Çocuğunuz olursa senin de garantin olur. Sana da nikah yapar' şeklinde Nurgül ile konuşuyordu" diye konuştu.