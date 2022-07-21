Pınar Damar cinayetinde kan donduran detaylar!

DHA

Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Pınar Damar (32) her yerde aranırken bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu.

DHA'nın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası Metin A., Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alındı.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Metin A.'nın (35) önce cinayeti inkar etmesine rağmen daha sonra bütün detayları ile anlattığı ortaya çıktı. Poliste ifade veren Metin A., 7 yıldır N.G. ile imam nikahlı olarak yaşadığını, Pınar Damar'ın da eşinin amcasının kızı olduğunu söyledi.

İfadesinde Pınar Damar'la ilişkilerinin 4 yıl önce başladığını iddia eden şüpheli Metin A.'nın, "İlişkimizi kimse bilmiyordu" dediği belirtildi.

"KAFETARYADA ONLARI İZLEDİM"

Olay günü Pınar Damar'ın bir yıldır başkasıyla da gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiğini anlatan Metin A., "Onun sevgilisiyle bir kafeterya da buluştuğunu öğrendim. Kafeteryanın önüne giderek saat 21.45'e kadar onları takip ettim. Kafeteryadan çıkana kadar bekledim. Otomobilimle onları takip ettim. Adam, Pınar'ı evin yakınlarında indirince otomobilimle onun yanıma gidip konuşmak istediğini söyleyip araca binmesini sağladım" dedi.

"ÖNCE TOKAT ATTIM BAYILINCA BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Birlikte Başakşehir bölgesinde otomobille gezdiklerini anlatan Metin A., "Ben olay sırasında alkollüydüm. Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Benimle evlenmezsen ben de istediğimle gezerim diye bağırmaya hakaret etmeye başladı. Ben de ona tokat attım. Başını aracın orta direğine çarptı. Daha sonra onu elimle boğdum. Cesedi bırakarak olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.

PINAR'I ÖLDÜRÜP CENAZEYİ ALMAYA GİTMİŞ

Kayıp ihbarıyla aranırken Bağcılar'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın katil zanlısının Adli Tıp Kurumu önünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Cinayeti işlediğini itiraf eden Metin A. aileyle birlikte cenazeyi almak için gittiği Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı.

TAKİP ETTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Metin A.'nın olay gecesi Damar'ı aracıyla takip ettiği ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bir kadına ait cansız beden bulundu. Kayıp olarak aranan Pınar Damar'ın ailesi, polis tarafından teşhis için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na çağrıldı.

Damar ailesi sabah erken saatlerde Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Aile endişe ve gözyaşları içinde teşhis için beklerken aralarında bir kişi geri planda durmayı tercih etti. Kameralara yakalanan o kişi, kuzenin eşi Metin A.'ydı. Ailenin arkasında Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'nun bahçesini çeviren duvara oturan Metin A. aile üyelerinin haykırışlarını izlerken görüntülendi.

Metin A. birkaç saat sonra burada, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Metin A.'nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi. Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fotoğraflar: DHA