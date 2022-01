Ünlü yönetmen yaşamını yitirdi

HABERTURK.COM

"Son Gösteri", "Aşka Vakit Yok" ve "Ay Beyazdır" gibi filmler başta olmak üzere birçok yapıma imza atan yazar ve yönetmen Peter Bogdanovich'ten acı haber geldi. Bogdanovich'in 82 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Oscar'a da aday gösterilen yönetmenin kızı Antonia Bogdanovich, babasının vefatını doğruladı. Antonia Bogdanovich, ünlü yönetmenin yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

PETER BOGDANOVICH HAKKINDA

Peter Bogdanovich, kariyerine "Esquire" için film eleştirileri yazarak başladı. Los Angeles'a taşındıktan sonra yönetmen Roger Corman'la tanışan Bogdanovich, "Voyage to the Planet of Prehistoric Women" filmini yaptı ancak isminin yer almamasını istedi ve 1968'de onun adını duyuracak "Targets" filmini yönetti.

Peter Bogdanovich'in 1971'de yönettiği "Son Gösteri" büyük başarı yakaladı ve 8 Oscar Ödülü'ne aday gösterildi.

Bodanovich, son filmini Jennifer Aniston ve Owen Wilson'ın başrollerini paylaştığı "She’s Funny That Way" ile 2014'te hayata geçirdi.