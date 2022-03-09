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Peş peşe açıklandı! Eğitime kar engeli

Türkiye'yi etkisi altına almaya başlayan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı kentlerde kar tatili ilan edildi. Kars ve Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi

09.03.2022 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Peş peşe açıklandı! Eğitime kar engeli
Peş peşe açıklandı! Eğitime kar engeli
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AA

Bayburt Valiliği'nde yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARS

Kars Valiliği de, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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