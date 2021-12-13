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Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 yükseldi. Ekimde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,6 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artış kaydetti. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 29,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 44,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,6 yükseliş kaydetti.

Cari fiyatlarla perakende ciro ekimde eylüle göre yüzde 3,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,6 yükseldi.