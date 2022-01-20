Pentagon ilk defa Kabil saldırısının görüntülerini paylaştı!

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Pentagon, Ağustos ayında ABD'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil'e düzenlediği ve 10 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının görüntülerindeki gizliliği kaldırdı ve kamuoyu ile paylaştı.

New York Times, görüntüleri ABD Merkez Komutanlığına karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü yasası çerçevesinde ulaşmıştı. Bunun ardından ABD Savunma Bakanlığı görüntüleri internet sitesinde yayınladı.

PENTAGON'DAN İTİRAF: TRAJİK BİR HATA

Pentagon'un başlangıçta savunduğu ancak daha sonra trajik bir hata olarak adlandırdığı 29 Ağustos saldırısının video görüntülerinin ilk kez halk ile açık bir şekilde paylaşıldı.

Yaklaşık 25 dakika süren done görüntülerinde, saldırının yapıldığı yerin önceki ve sonraki hali gözler önüne serildi.

Times, iki MQ-9 Reaper insansız hava aracı olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD, 29 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilmesinin son günlerinde, "DEAŞ'ın Afganistan kolu DEAŞ-H unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip edilen aracı eve girerken vurduğunu duyurmuştu.

10 sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie, yaptıkları soruşturma sonucunda saldırının trajik bir hata olduğunu söylemişti.