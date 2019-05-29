29 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TSK'nın Kuzey Irak'ta başlattığı "Pençe Harekatı" kapsamında 2 günde 15 terörist etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen "Pençe Harekatı" kapsamında ilk kez yerli ve milli olan "Bora" füzesi kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı hakkında açıklama yaptı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2019
Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile destekli olarak devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirilmiş; böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuştur. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.
BORA İLK KEZ KULLANILDI
Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen "Pençe Harekatı" kapsamında ilk kez yerli ve milli olan "Bora" füzesi kullanıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk edilen ve bugün ikinci gününe giren kara harekatı adım adım ilerliyor. Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu.
‘Pençe’ operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘Bora’ balistik füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 teröristin etkisiz hale getirildi bildirildi.
TÜRKİYE'NİN BALİSTİK FÜZESİ BORA
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Bora füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlıyor. Füze, ROKETSAN üretimi Bora silah sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.
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