HABERTURK.COM

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası sonrası Pegasus yetkilileri açıklama yaptı. Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane'nin açıklamanın satırbaşları şöyle:

"18.19'da kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36'da bizim kendi kaza yönetmeliklerimiz doğrultusunda 18 kişilik ekip kazayı sevk ve idareye başlamıştır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz hastanelere sevk edildi.

Sabiha Gökçen Hava meydanı ve Adnan Menderes Hava meydanında kriz merkezi kurulmuş bu merkezleri valilerimiz yönetmiştir. Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla 3.30 itibariyle Sabiha Gökçen'deki kriz masası dağıtılmıştır.

Bu zorlu süreç bizler kadar yaralanan misafirlerimiz, çalışanlarımız ve vefat eden yolcularımızın yakınları için de zor bir süreçtir. O nedenle sivil havacılık çok katı kurallarla yönetilen bir sektördür. Kaza olduğu anda otoriteler devreye girer. Dün akşam da valilerimiz devreye girmiştir. Kamu otoritesinin onayı olmadan açıklama yapma yetkisi yoktur. Hali hazırda Ulaştırma Bakanlığımız çalışmalarını devam ettirmekte. Kara kutu alındı, emniyet altına konuldu. Deşifre çalışması başlatıldı.

Pegasus olarak, yerel ve uluslararası otoriterle çalışmaktayız. Bu tüm yolculuğu kapsamaktadır ve bu süreç Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı talimatlar doğrultusunda yapılmaktadır. Şirketimizin skorları AB standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri için teşvik edilirler. Bu uygulamalarımız sözde değildir. Uçaklarımız 5,3 yaş ortalamasında genç uçaklardır. Bu uçaklarımızın bakımları regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Kaza araştırma sürecinde çıkacak gelişime ve iyileşmeyi yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Buraya gelmek hiç kolay değil. Özellikle can kaybının ve hasarların, yaralanmaların olduğu noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil. Bundan sonraki ana işimiz bu yaraları sarmak için bize düşen her görevi yapmaktır. Ben bu süreçte bize destek olan tüm kamu kuruluşlarına başta valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza, büyükşehir belediye başkanlığına tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Bundan sonrası işimiz yara sarma dönemidir."