Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, uçuş güvenliğine ilişkin ciddi bazı soru işaretlerini ve tartışmalı uygulamaları da gündeme getirdi.

Bunun, ayrıntılarına girmeden önce Pegasus Havayolları’na ait iki uçağın (7 Ocak ve 5 Şubat) karıştığı kazaların öncesine gidelim.

Habertürk’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre 7 Ocak’ta, Pegasus Havayolları’na ait uçaktan önceki uçak, meteorolojik koşullar uygun olmadığı için “pas” geçti. İniş yapmadı. Pegasus’a ait uçak indi ve kaza yaptı.

Dün de benzer bir sürecin yaşandığı belirtiliyor. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçaktan önceki 2 uçak, meteorolojik koşullar inişe uygun olmadığı için “pas” geçti. Pegasus’a ait kaza yapan uçak iniş yaptı ve sert rüzgar ve yağmurun da eksiyle savruldu. Uçak, üçe bölündü ve 3 kişi yaşamını yitirdi.

ANKARA BU KONUYA DA ODAKLANDI

Ankara’da havacılık kulislerinde, bu kaza sonrasında daha yüksek sesle konuşulan özel havayollarını ilgilendiren son derece kritik bir konuya işaret edelim. İddialara göre bazı havayolu şirketleri, uçağın “pas” geçmesine başta yakıt olmak üzere oluşacak masraflar nedeniyle sıcak bakmıyor. Bu durum, söz konusu havayollarında çalışan pilotlar üzerinde kaçınılmaz olarak psikolojik baskı oluşturuyor.

Bu pilotların, pas geçmek yerine çoğu zaman (zorlu koşulları göze alarak) inmeyi tercih ettikleri konuşuluyor. Ankara’nın, bu konuda iddiaların muhatabı olan havayolu şirketleri hakkında yaptırımlara bağlanmış adımlar atabileceği belirtiliyor.