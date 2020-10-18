İHA

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç. (50) ve karısı A.Ç. bir süre önce de kavgalı olduğu söylenilen 3 komşusu ile ‘evimin önüne araba park ettin’ meselesi yüzünden tartıştı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından şüpheli 3 kişi M.Ç.’yi başından eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.