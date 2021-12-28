Panik butonuna bastı! Taksicileri peşine taktı! Gerçek şoke etti!

İHA

İstanbul’da 12 Kasım günü saat 03.00 sıralarında ticari taksi ile çalışan taksi şoförü Caner U. meslektaşları ile aralarında kullandıkları haberleşme uygulaması üzerinden panik butonuna basınca, megakentteki onlarca taksici ve polisi peşine taktı.

GASPA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Arnavutköy-Hacımaşlı Caddesi üzerinde bulunan taksici gaspa uğradığını iddia edince polis de konuyla ilgili inceleme başlattı. Taksici, polis ekiplerine aracına 3 kişinin bindiğini ve ormanlık alana doğru sürmesini istediklerini beyan etti.

ARAÇ İÇİ KAMERA İNCELEMEYE ALINDI

Taksicinin hareketlerinden şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, araç içi kamerası ve kent içi güvenlik sistemleri görüntülerini inceleyince gerçeği ortaya çıktı.

YANLIŞLIKLA PANİK BUTONUNA BASMIŞ

Taksicinin bahsettiği saatlerde aracında kimsenin olmadığını ve tek başına alkol aldığı görüldü.

Tekrar ifadesi alınan taksici Caner U. yanlışlıkla panik butonuna bastığını, onlarca taksici arkadaşının toplanması dayak yeme korkusuyla yalanını sürdürdüğünü itiraf etti.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Taksi şoförü Caner U.’ya "suç uydurma" maddesinden cezai işlem yapıldı.