Pakistan'da muhalefetten enflasyon artışına karşı protesto

Ulusal basındaki haberlere göre, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ve PDM lideri Mevlana Fazlur Rehman, Peşaver’de düzenlenen enflasyon karşıtı gösteride yaptığı açıklamada, "PDM İslamabad’a ulaştığında Başbakan İmran Han kaçmaya fırsat bulamayacak." dedi.

Rehman, başkente ulaştıklarında yolları kapatacaklarını belirtirken, PDM’nin İslamabad’a ne zaman harekete geçeceğine dair bir tarih vermedi.

Mevcut hükümetin Pakistan’ın İslamcı kimliğine zarar verdiğini savunan Rehman, "hükümeti denize dökene kadar mücadele edeceklerini" söyledi.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) milletvekili ve eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi de mevcut hükümetin halkı temsil etmediğini ileri sürdü.

Gösterilerde, artan enflasyona, işsizliğe ve kötüleşen ekonomik şartlara tepki gösterilirken, hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

PDM, 21 Ekim'de, ülke genelinde enflasyon karşıtı protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Uzmanlar, Pakistan'da 2021 başlarında yüzde 5,7 olan enflasyonun yüzde 9 civarına yükseldiğini belirtti.