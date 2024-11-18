CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'nde sunum yapacağını söyledi. Özel, "Bu hafta Sayın MİT Başkanı CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün katıldığı “Bana Baştan Anlat” adlı YouTube yayınında Özlem Gürses’in sorularını yanıtladı.

Özel, "Bir sunum yapıyorsanız bu sunumu gelin bize de yapın'. Sayın İbrahim Kalın da büyük bir nezaketle 29 Ekim töreninden önce bir merhabalaştık, sonra döndü yanıma geldi, dedi ki; 'Yazınızı aldım, haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım, biz bir sunum yapmak isteriz.' Bunu konuştuk. Önümüzdeki hafta içinde, yani bu içine gireceğimiz hafta Sayın MİT Başkanı CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik" dedi.

Özgür Özel, CHP'li belediyeler için MİT'in devreye sokulduğu iddiasına ilişkin de "Benim sorduğum sorunun netleşmesini bekliyorum. O konuda zaten MİT'e yakın bazı kaynaklar MİT'in görev alanının bu olmadığını, MİT'te böyle bir çalışma olmadığını ifade ettiler. Tahmin ediyorum Sayın Kalın da bunu tekrar söyleyecek" ifadelerini kullandı.

ÖZEL "GERİ DÖNÜŞ BEKLİYORUM" DEMİŞTİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın'a, AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı sunumun içeriğini sorduğu bir yazı yazdığını anımsatan Özel, şöyle devam etti: