CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı Meclis'e davet etmesi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorum yapmamasını "Konuşmadan ve netleşmeden, pozisyonunu söylemeden bizimkisi akıl yürütmekten öteye geçmez. Kendisi konuşacak, başka yolu yok" diye değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube programına konuk oldu.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşması çağrısını değerlendirdi. Özel, "Devlet Bey'in bu çağrısı konusunda; Devlet Bey bir sözcülük yaptı. Anlaşılmış bir projeye sözcülük yaptığı belli. Tayyip Erdoğan'ın bir şey konuştuğu yok. Tayyip Erdoğan'ın haberi olmaksızın yapıldığına ihtimal vermiyorum. İkinci bir ihtimal var, AK Parti milletvekilleri şikayet ediyor, bölgeye gidemiyoruz, muhafazakar Kürtler koptu bizden diye. En olmayacak şeyi ilk söyleyerek belki de süreci baltalı. Tayyip Erdoğan'ın korkmadan iki satır insanların gözünün içine bakarak niyetlerini açıklamaları lazım. Tam mutabık olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.

REKLAM CHP'DEN 4 AŞAMALI ÖNERİ CHP'nin tutumunu aktaran Özel, "Benim pozisyonumuz son derece tutarlı. TBMM odak olmalı diyoruz. İki, burada toplumsal bir mutabakata ihtiyaç var. Herkesin bu işin içinde olması lazım. Bu sorun çözülürse Türkiye'nin önü çok açılacak. Üçüncü, şehit ve gazilerimize izah edemeyeceğimiz şeyin içinde olmamamız lazım. En büyük rıza onlara ait olmalı. Dört, olabildiğince şeffaf olmalı. Bunları düşününce Devlet Bey'in yönteminin doğru olmadığı açık. Bu olmaz" ifadelerini kullandı. Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir apandisit ameliyatının nasıl yapılacağı belli. Dünyada çatışmalı süreçler nasıl çözümlenmiş örnekleri var. 40 bin kişi hayatını kaybettiyse onların rıza göstermesi lazım. Müzakere evresi var. Nerede yapmışlar, nasıl kayda alınmış. Bunlar olmadan olmaz. Güven artırıcı adımlar var. Bunları çalışan akademisyenler var. Devlet Bey'in dahiyane fikriyle bu sorunu çözemezsiniz. Devlete düşen sorunu çözmek. Kürt sorunu yok diyorlar. Abdullah Öcalan'ı Meclis'e getirmek nedir? Hiç kimseyi dışlamadan en geniş toplumsal mutabakatı arayarak olur. Bu iş Anayasa değişikliğine giderse biz orada yokuz."

EL YÜKSELTME TARTIŞMASI "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getiren CHP lideri Özel, "Benim dediğim şu; esas söylemem gereken şu; el yükseltme dediğim mesele, 'Bebek katili' dediğin kişi bu Meclis'te konuşsun olmaz. Diyorum ki; Türkiye'ye kendisini ait hissetmeyen, eşitsiz hisseden tüm Kürtlere demokrasi vaadediyorum, Türkiye'nin sahibi olun, diyorum. Meselenin kendisi Kürt sorunu niye var, neden terör doğdu, neden çözülemiyor sorularına önerim; hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, insan haklarının tam tanınması. Kürtlerin seçmiş olduğu 4 küçük belediye hariç tamamına kayyum atadılar" dedi.

Meclis'te sürecek bir sürece bölge halkının da destek vereceğini dile getiren Özel, "Demokrasi odaklı ve Meclis'te çözülen bir sürece bölgenin büyük kredi açacağını gördüm. Devlet Bey'in dediği mesele ile Kürt sorunu yok derseniz insanlar nasıl inansın. Bu sürecin samimiyet testinden geçmesi lazım" diye konuştu. "KONUŞACAK BAŞKA YOLU YOK" Süreç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorum yapmamasını değerlendiren Özel, "Bir ihtimal ölçüyor. Toplumdan itiraz gelecekse vazgeçecek olabilir. 'Gündemimiz yok' der. Ya da bir takvim dahilinde bir şeyler yapılacak, en zor adımları Devlet Bey'e attırabilir. Susarak soğutmaya, revize edelime dönebilir. Konuşmadan ve netleşmeden, pozisyonunu söylemeden bizimkisi akıl yürütmekten öteye geçmez. Kendisi konuşacak, başka yolu yok" dedi.

YENİ ANAYASA KONUSU CHP lideri Özgür Özel, yeni Anayasa konusunu da değerlendirirken, "Ben Türkiye'nin yeni Anayasa yapmasına gerektiğine inanıyorum ama bu şartlarda Anayasa değişikliği yapılamaz. Bir kere bugünkü şartlarda partilerin katı grup disiplini var. Ama bu Meclis şu anda tartışmalı anayasa değişikliğiyle tahakküm altında. Temel aktör toplumsal talep yok. Tetikleyici olan bir kişinin talebi. Burada Erdoğan için Anayasa yapmaya yanaşmayız. Anayasa'ya uymayan birisiyle Anayasa yapamayız" ifadelerini kullandı.