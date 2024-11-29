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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Özel hakkında Akın Gürlek soruşturması | Son dakika haberleri

        Özel hakkında Akın Gürlek soruşturması

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e hakaret iddiasıyla soruşturma başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:45
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        Özel hakkında soruşturma
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözleriyle ilgili "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde bugün yaptığı basın açıklamasında Başsavcı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

        Başsavcılık, Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında, gerekli tespitlerin yapılması ve akabinde soruşturma evrakıyla ilgili Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.

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