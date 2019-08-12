Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 8 Ağustos’ta gelen trafik kazası ihbarı üzerine Ekşiliyurt Mahallesindeki olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri hareket etti. Ekipler, motosikletiyle yerde yatan Hüsamettin Karaduman’ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede motosikletten düşen Karaduman’ın vücudundaki yaralardan bıçaklanmış olabileceğini tespit eden ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI DA İNCELENDİ

İHA'daki habere göre Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip olay yerindeki kamera kayıtlarını ve çevredeki mobeseleri inceledi. Özel ekip, Tepearası Mahallesinde ikamet eden Karaduman hakkında bilgi topladı. Jandarma yapılan çalışmanın ardından Karaduman’ın daha önceden aralarında husumet olan M.B. isimli kişi tarafından takip edilerek kaza yerinden 1 kilometre uzakta bıçaklanmış olabileceğini tespit etti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Jandarma, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından olaydan iki gün sonra 10 Ağustos Cumartesi günü şüpheli M.B.’nin evine operasyon düzenledi. Ekipler, M.B.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.