Özbekistan ile önemli anlaşma!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ve Kazakistan'daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Akar'ı Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından ulusal marşların çalınmasının ardından yapılan geçit töreninde Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.
"BİRBİRİNİ SEVEN İKİ DEVLET VE MİLLETİZ"
DHA'da yer alan habere göre törenin ardından 2 bakanın başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek başladı. Türkiye ve Özbekistan'ın birbirini seven iki devlet ve millet olduğunu belirten Akar, ata toprağı olarak nitelediği topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
"GÜÇLÜ KARDEŞLİĞİMİZ VE STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ VAR"
Türkiye ve Özbekistan'ın ortak tarihi olan kardeş ülkeler olduğunu söyleyen Akar, zaman zaman yavaşlamalar da olsa iki ülke arasındaki ilişkilere verdikleri öneme değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'ı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Akar, Türkiye ve Özbekistan arasında güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olduğunu söyledi.
"İLİŞKİLERİMİZDE CİDDİ GELİŞMELER SAĞLADIK"
Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticaret, ekonomi, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık" dedi.
KURBANOV: "BİZ KARDEŞ İKİ ÜLKEYİZ"
Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ise Akar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Özbekistan'ı dili ve dini bir, kardeş iki ülke olarak nitelendiren Kurbanov, "Devletlerimiz arasında hızla gelişen ilişkilere bağlı olarak askeri ilişkilerimiz de hızla gelişiyor" ifadesini kullandı.
'ASKERİ MALİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI' İMZALANDI
İki ülke arasındaki iyi ilişkilerinin temellerinin Cumhurbaşkanları tarafından atıldığını vurgulayan Kurbanov, "Askeri, güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliğinin gelişmesini önemli olarak nitelendiriyoruz" dedi. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden görüşmenin sonunda, Akar ve Kurbanov tarafından 'Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün imzalandığı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!