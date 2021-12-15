Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ankara-Samsun yolu Çiğiltepe Askeri Lojmanların önünde meydana geldi.

İskitler yönüne giden Yüksel K. yönetimindeki 35 EDD 16 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sanarak, aracı oraya sürmesi üzerine otomobil 7 metreden alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü.

Otomobil, tünelde ters dönerken kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin çalışması sonucu tünelden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası, otomobilin düştüğü bariyerdeki açıklığa işaretçiler yerleştirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.