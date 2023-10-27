Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Çorum'da otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!

        Çorum'da otobüs durağında silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

        Çorum'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda bir otobüs durağında bekleyen 5 kişiye 1 saldırgan pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüs durağında gördüğü kişilere kurşun yağdırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da bir otobüs durağında silahlı saldırıya uğrayan 5 kişiden 3'ü yaralandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'da yer alan habere göre kentte bir otobüs durağında bulunan 5 kişiye M.E. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda durakta bulunan E.C.A, D.T. ve S.Ç. yaralandı.

        1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken saldırıdan yara almadan kurtulan ve olay yerinden ayrılan diğer iki kişinin tespit edilmesi için de çalışmalar sürüyor.

        ​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        Kirayı 2 katına çıkarmadı! Ev sahibi ısırıp parmağını kırdı!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        Yerel seçimler için YSK'dan karar! Son tarih 1 Aralık
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Lodos ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Arınma Gecesi
        Arınma Gecesi
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        Amirsiz Memursuz Fetret Devri
        "Şapka çıkarılır!"
        "Şapka çıkarılır!"
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        Habertürk Anasayfa