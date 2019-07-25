Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, sabah saatlerinde Gümbet Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin SPA bölümünü işleten Hüseyin Ö. adlı şahıs, SPA merkezinde yabancı uyruklu sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeden işçileri çalıştırmaya devam eden Hüseyin Ö.’nün çalışanları otele alınmadı.
KURŞUN YAĞDIRDI
İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde otele gelen Hüseyin Ö. toplantı yapan otel yetkililerinin odasını bastı. İlk önce otel yetkilileriyle tartışmaya başlayan Hüseyin Ö. daha sonra yanında getirdiği silahı otel yetkililerine doğrultup kurşun yağdırdı. Şahıs, ilk olarak Güvenlik Müdürü Onur Pelit’in ayağından vurdu. Daha sonra üzerine doğru yönelen Otel Müdür yardımcısı Fikret Dinler’i baldırından vuran şahıs silahı Otel Genel Müdürü Melih Alemdar’ın göğsüne doğru uzattı. Silah tutukluk yapınca Genel Müdür Alemdar, şahsın silahına uzanarak indirmesini söyledi. O sırada silahını ateşleyen Hüseyin Ö. Genel Müdür Alemdar’ı da baldırından vurarak toplantı salonundan çıktı. Kapı önündeki güvenlik görevlileri tarafından durdurmaya çalışılan Hüseyin Ö. bu seferde Otel önünde bulunan Güvenlik kulübesine ateş etmeye başladı. Bir süre sonra silahını başkasına veren Hüseyin Ö.
Polis ekiplerince olay yerine 100 metre ilerde yakalandı.
Ayaklarına ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Otel Müdürü Melih Alemdar ile yardımcısı Fikret Dinler bir özel hastaneye, Güvenlik Müdürü Onur Pelit ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Onur Pelit tedavisinin ardından taburcu olurken, diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Otelin Danışmanı Sennur Salbaş, otel genel müdürünün, müdür yardımcısının ve güvenlik müdürünün silahlı saldırıya uğradığını ifade ederek "SPA merkezini işleten şahıs kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı için çalışanları otele almaması sonucunda SPA işletmecisi tarafından silahlı saldırıya uğradılar" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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