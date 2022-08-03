ÖSYM skandalında DDK iş başında! Müfettişler kuruma gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavlarında sorduğu sorularla aynı olması üzerine, Devlet Denetleme Kurulu’na verdiği talimatla birlikte inceleme başladı. DDK müfettişleri bugün öğleden sonra ÖSYM’ye giderek çalışmalara başlayacak.
31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddiaların ciddi bulunması, sınava giren adayların hak kaybına uğramış olabileceği, toplum vicdanında rahatsızlık yaratması ve devletin kurumlarına karşı güven kaybına yol açması gibi gerekçelerle, Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirildi. Her zaman olduğu gibi tam yetkiyle görev yapacak.
DDK müfettişleri, bugün öğleden sonra ÖSYM’ye giderek kapsamlı incelemeye başlayacak. Geçmişte FETÖ sızmaları ve soru çalma olayları nedeniyle toplum nazarında güven yitimine uğramış Kurum’un itibarının iadesi, hak-adalet arayışı ve bir daha bu tür olaylar yaşanmaması gerekçeleriyle DDK incelemesi hayati önem taşıyor.
Yıllarca Başbakanlık muhabiri olarak görev yapmış ve şu anda DDK Başkanı olan Yunus Arıncı’yı tanıyan bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı iken birçok inceleme-soruşturma yürüten Arıncı’nın elinden bu iş kurtulmaz. DDK müfettişleri en kısa sürede raporlarını hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunacaklar. Erdoğan, ilk raporun ardından soruşturma onayı verirse konu savcılığa intikal ettirilecek.
SINAV İPTAL OLUR MU?
Adaylar açısından en çok merak edilen konu, sınavın iptal edilip edilmeyeceği… İnceleme yeni başlamışken, bunu söylemek erken olur ancak edindiğim bilgilere göre inceleme ve soruşturma şu kapsamda olacak ve sonrasında atılabilecek adımlar şunlar:
- Sorular çalındı mı, sızdırıldı mı, nasıl oldu da bir yayınevine ait soru bankasındaki sorularla bire bir aynı.
- Sınavda adaylara yöneltilen soruların hepsi yayımlanmadı. Şu anda 3 sorunun soru bankasındakilerle aynı olduğu biliniyor. Aynı olan başka sorular da var mı? Eğer böyleyse, yani iddia edildiği gibi 20 kadar soru aynı ise sınavın iptal edilmesi gerekiyor. Kopya soruların sayısının artabileceği ifade ediliyor.
- ÖSYM’deki inceleme sadece son KPSS sınavı ve sorularla ilgili olmayacak. Bütün personel gözden geçirilecek; FETÖ veya başka organize örgütlenme, çıkar örgütlenmesi var mı, buna da bakılacak.
- İnceleme sonucunda bir çıkar örgütlenmesine ya da sınav sorularının sızdırılması gibi bir tespit yapılamazsa, soru bankası ile aynı olan soruların iptal edilmesi de söz konusu olabilir. Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavı iptal etmenin de handikapları olabileceği ifade ediliyor.
- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, inceleme/soruşturma devam ederken tedbiren görevden alındı. Kurumun önce iddiaları yalanlaması, sonrasında kabul etmesi buna dayanak oluşturdu. Bu ortamda Başkan’ın görevde kalması uygun bulunmadı. Milyonlarca insanın gözü kulağı, yüreği bu soruşturmada. Gelişmeleri takip edip aktarmaya devam edeceğim…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!